Ieri sera il Grande Fratello ha comunicato ai maschi della casa che possono soddisfare certi loro”bisogni fisici” in bagno. Da quel comunicato è nata una lunga discussione. Francesco Monte è sembrato abbastanza indifferente alla notizia ed ha motivato il motivo del suo disinteresse.

L’ex tronista ha spiegato che non ha grossi stimoli e impulsi in casa ed ha anche parlato dei suoi periodi di astinenza.

“Io sono stato anche 5 mesi senza andare con una donna. Quando mi ha lasciato una ex non avevo più voglia, è successo che sono stato tanto tempo senza farlo. Senza fare da solo? Sulle due tre settimane. […] All’Isola dei Famosi? Non ho fatto nulla, anche da solo, zero. Venti giorni di astinenza. In albergo ho letto, ho pensato, ma non mi sono sfogato. Questa è la verità, non avrei problemi a dirlo. […] Adesso al Grande Fratello non ho grossi problemi, non sento stimoli. Qui dentro sono molto tranquillo, mi sta succedendo come sull’isola, si azzera tutto. […] Per noi maschi si tratta di un bisogno fisiologico è vero, però è un po’ soggettivo, io sono più tranquillo degli altri adesso. […] Come diceva Walter, in America c’è un gruppo che sostiene che se non ti soddisfi da solo per mesi la pelle ne giova e anche l’autocontrollo”.