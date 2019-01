venerdì scorso a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha mostrato una busta contenente una notizia choc su Eva Henger. Oggi a Domenica Live la Santa di Cologno Monzese ha svelato la verità.

Eva Henger ospite da Barbarella ha replicato:

“Lui mi ha querelato, ma siamo ancora all’inizio. Io andrò a Roma in questura a raccontare la mia verità e se ne occuperà anche il mio avvocato. Io consegnerò altre prove alla Polizia. Il mio contratti con Magnolia e posso far uscire tutto. Io intanto mi sono fatta una risata con il mio avvocato”.

— Oh no Madreh! (@Papagena_98) 27 gennaio 2019

Curiosa di vedere #domenicalive per sapere cosa cavolo c’è scritto in quella busta su Eva Henger 🤔🤔🤔 #Isola pic.twitter.com/oLAlzmawKa

Aiuto mi sento morire. Il documento riservato di Eva Henger da @carmelitadurso a #domenicalive .. è anticipato! Non appena Barbara lo leggerà tutti ne parleranno 😱😱 Barbara non farci aspettareee

Eva Henger is going to be cancelled da Canale 5: contro Magnolia, contro Francesco Monte, contro Alessia Marcuzzi, contro Barbara d’Urso VOLO VIA #domenicalive

— [Righetto] (@Ri_Ghetto) 27 gennaio 2019