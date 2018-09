Francesco Monte non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip e la causa – secondo quanto riportato dal portale 361 Magazine di Alfonso Signorini – sarebbe da attribuire ad Antonio Ricci, regista di Striscia la Notizia.

L’autore televisivo non avrebbe infatti digerito il canna-gate de L’Isola dei Famosi ed il modo in cui Francesco Monte sia riuscito a ripulirsi l’immagine, per questo motivo sarebbe arrivato a dire a Piersilvio Berlusconi “O me, o lui“.

Francesco Monte fuori dal GF Vip, la causa sarebbe Antonio Ricci

Mediaset tiene molto al tg satirico e non sembrerebbe essere intenzionata a ricevere una nuova guerra mediatica come successe per L’Isola dei Famosi, motivo per cui l’esclusione di Monte sarebbe più che papabile, il tutto condito dal fatto che Piersilvio Berlusconi abbia espressamente detto di non volere nuovi scandali nei suoi reality.





L’esclusione di Francesco Monte però – secondo quanto scritto da 361 Magazine – non sarebbe andata giù a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che da sempre lo supportano: faranno anche loro la voce grossa in questo braccio di ferro pre-GF Vip?