Lo scorso 10 settembre Dagospia ha svelato che probabilmente Francesco Monte non parteciperà più al Grande Fratello Vip.

“SALTA FRANCESCO MONTE AL ”GF VIP”: IN QUESTE ORE BRACCIO DI FERRO TRA L’AZIENDA E ENDEMOL. PARE CHE LA CANDIDATURA DI MONTE NON SIA AFFATTO PIACIUTA AI PIANI ALTI DI MEDIASET. C’È CHI PARLA DI PIERSILVIO CHI DI ANTONIO RICCI. CERTO E’ CHE L’EX COGNATO DI BELEN, DOPO IL CANNA-GATE DELL”ISOLA’, PER L’ENNESIMA VOLTA E’ FUORI DALLA TV…”

361 Magazine ha anche riportato il possibile motivo di questa esclusione all’ultimo minuto.

“La causa sarebbe da attribuire ad Antonio Ricci, regista di Striscia la Notizia. L’autore televisivo non avrebbe infatti digerito il canna-gate de L’Isola dei Famosi ed il modo in cui Francesco Monte sia riuscito a ripulirsi l’immagine, per questo motivo sarebbe arrivato a dire a Piersilvio Berlusconi “O me, o lui“.”