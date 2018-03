Striscia la Notizia lo aveva annunciato ed alla fine lo ha pubblicato: Francesco Monte in questo video si sarebbe auto-accusato implicitamente di aver fumato della marijuana rispondendo “non si lamentano perché lo hanno fatto in tanti” a Stefano de Martino, che aveva chiesto ai naufraghi come mai non si sarebbero lamentati dell’odore della droga.

Dopo circa due mesi Striscia la Notizia è riuscita a far “confessare” Monte ripulendo l’audio della puntata.

Credo che a questo punto siano doverose delle scuse ad Eva Henger da parte di Alessia Marcuzzi.

