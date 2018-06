Poche ore fa la notizia della presunta rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni e adesso un altro scoop: l’ex tronista è stata vista con Francesco Monte.

Francesco e Sara ieri sono stati visti negli stessi locali di Ibiza e pare che oggi i due si siano scambiati qualche like su Instagram.

L’ex naufrago però ha smentito una possibile relazione.

Anche Sara ha smentito tutto, usando però toni più agitati.



Abbella ringrazia il cielo che le “fan” si interessano alla tua vita e che in generale si parli di quello che fai. Quando con la prossima stagione di U&D tutti ci saremo scordati di te (a meno che non ti riciclerai in quale reality) scordati il gossip e i codici sconto per beveroni vari.

Ad oggi non hai dimostrato di avere nessun talento, se non quello di gettare in pasto al pubblico la tua vita sentimentale. Quindi meno melodramma, grazie.

Non mi pare che nessuno ti abbia accusata di qualche reato o ti abbia offesa, su di te le persone fanno del gossip così come è successo con tutti i protagonisti di Uomini e Donne (che VIVONO DI QUESTO).

La cosa che mi fa sorridere è che se questo discorso l’avesse fatto Alessandra Amoroso potrei anche essere stato zitto (perché vende la sua arte e non la sua vita), ma SARA AFFI FELLA? Una protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne che si lamenta del gossip che fan, giornali e blog fanno sull’unica cosa che ha mostrato al pubblico, la sua vita sentimentale.



A questo punto mi auguro sul serio che nelle prossime settimane non esca l’esclusiva venduta a qualche settimanale “Il nostro amore è finito“, altrimenti…