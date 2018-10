Oggi durante la pausa the i concorrenti della casa hanno parlato del mondo LGBT, di omofobia e diritti. Francesco Monte ha raccontato la sua esperienza in un locale gay, l’ex tronista ha rivelato di aver lavorato in una discoteca di Taranto dove faceva il barman.

“Io dieci anni fa lavoravo, facevo il barman, lavoravo nelle serate gay in una discoteca giù a Taranto. Sembrava quasi una roba, il loro spazio, quasi una cosa nascosta, perché dava un po’… Che poi non sembra, ma in quel tipo di serate trovi un sacco di ragazze etero, strapieno. Pieno, pieno, io ne conoscevo un sacco. Loro mi dicevano ‘Fra io vengo qui perché posso stare tranquilla, non trovo maniaci, non mi si buttano addosso, quindi mi diverto tranquillamente’. Io mi divertivo in quelle serate gay. Sono simpatici, hanno uno spirito diverso”.

Fingo di non aver sentito che i gay sono tutti simpatici. Detto questo, se avessi trovato un barman come Francesco Monte avrei passato le serate fisso al bancone…



“La cosa più brutta che veramente va condannata è l’omofobia, perché ci sono ancora purtroppo persone e genitori che condannano, cacciano i figli perché gay. Questa è una cosa davvero vergognosa. Ma vi rendete conto? I miei migliori amici sono tutti gay e li amo”.

Mentre Giulia e Silvia Provvedi parlavano di transessualità e di omosessualità, l’adorata Marchesa d’Aragona invece si è scagliata contro l’omofobia. Daniela Del Secco ha speso qualche parola per i ragazzini gay discriminati e cacciati di casa dai genitori.

Saranno frasi fatte, banalità, ma sono sempre meglio delle assurdità vomitate lo scorso anno da personaggi come Marco Predolin o Giulia De Lellis. Almeno sul tema LGBT e omofobia abbiamo fatto passi avanti in questa edizione.

