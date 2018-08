Francesco Monte mentre si rilassa al mare con il fratello Stefano, prima di partire per il Grande Fratello Vip 3.

Stefano, Francesco, dove caschi, caschi bene…



Vacanze a parte, sembra che Francesco non abbia denunciato Eva Henger.

“Sto ancora aspettando la denuncia di Francesco: magari ha sbagliato indirizzo. Se cambierei qualcosa di quello che ho fatto quel giorno? Rifarei tutto senza alcune esitazione! Il reality show di Canale 5 mi ha insegnato a non fidarmi di nessuno che non faccia parte della mia famiglia. Sono rimasta davvero delusa da chi ritenevo amico, ma ho fatto amicizie inaspettate, come quella con Franco Terlizzi.

Dopo l’Isola dei Famosi vengo più rispettata da tante persone del mondo dello spettacolo e ho riscontrato tantissimi consensi da parte di molti sconosciuti”.