Ci siamo, la prima coppia del Grande Fratello Vip 3 è quasi formata e si tratta di Francesco Monte e Giulia Salemi. Ieri sera il GF ha organizzato una festa per tutti i concorrenti e l’ex tronista e la Salemi hanno passato tutta la serata insieme, tra coccole e confidenze.

“Martedì ho avuto un momento di crisi. – ha dichiarato Francesco – In confessionale ho rivelato che avrei voluto te insieme a me, in quel momento ti avrei voluta al mio fianco. Eri la persona giusta per supportarmi in quel contesto.[…] Tu sei bellissima, davvero una bellissima ragazza. Grande Fratello stasera te la sequestro e la porto in casa con noi.”

Giulia non riusciva a togliere gli occhi di dosso a Monte e tra un grattino e un abbraccio ha dichiarato:

“Anche io piano, piano ti sto rivalutando. Rivalutazione power. Sei dolce, sensibile. Sei meglio di quello che pensavo. Mi sembravi meccanico, invece non è così. Tu sei un buono. Dimmi come mai ti piaccio io. Mi vergogno…. coccolami. Sai nonostante l’apparenza super wow power io sono diversa. Tu mi ispiri affetto. Ma da amico capito? Sei patatoso. […] Siamo amici? madre aiuto. Io sento ansia dall’alto, dalle telecamere. Non puoi capire ti giuro.

Posso coccolarti? Hai un bellissimo naso, super cute, power cute.”

Proprio quando i due si stavano avvicinando al limone, in camera è entrato Ivan Cattaneo e subito dopo Lory Del Santo, che ha incitato la coppia:

“Anche se durasse solo un’ora dovete buttarvi. Non c’è necessariamente bisogno di sentimenti. Spesso è piacevole anche solo soddisfare il tatto”.

Adesso si accettano scommesse: tra quanto scatterà il primo limone?

Giulia che cerca in tutti i modi di saltare addosso a Monte… UNA DI NOI #GFVIP pic.twitter.com/3YOVkLNPPB — Lana Stonem (@LanaStonem1) 4 ottobre 2018

Giulia che ormone haaa???? ma non mi sento di biasimarla perché con un Francesco Monte tra le mani é comprensibile #GFVIP — Aɢᴀᴛᴀ Bʀɪᴏᴄʜᴇꜱ (@clodettae) 4 ottobre 2018

Giulia che ormone haaa???? ma non mi sento di biasimarla perché con un Francesco Monte tra le mani é comprensibile #GFVIP — Aɢᴀᴛᴀ Bʀɪᴏᴄʜᴇꜱ (@clodettae) 4 ottobre 2018

Giulia cottissima di Monte come tutte noi #gfvip — Iole -👸🎓 (@iolesolito) 4 ottobre 2018

Giulia,che è cottissima di lui,si farà altri 1357832 film mentali dopo tutto questo #GFVIP — THIS IS NOT THE END (@tobehappy3) 4 ottobre 2018

Giulia mette la testa tra le gambe di Monte.

Monte : Giuly cosi sembra male!!#gfvip — Luca Cefalo (@Warringale) 4 ottobre 2018

#GFVIP Giulia S è completamente andata per Francesco! Non credo di poter reggere un 🍋 stasera 😢💔 pic.twitter.com/VzLhLx8HPh — Betty 🌺🌸🌷🦋🇨🇭 (@bettyboop2427) 4 ottobre 2018

Tra poco parte il limone tra Francesco Monte e Giulia Salemi.

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#gfvip pic.twitter.com/Jm2oeExUG9 — RAGAZZO COMUNE 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) 4 ottobre 2018