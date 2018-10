Francesco Monte e Giulia Salemi dopo 40 giorni di convivenza si sono baciati in bocca, ma non è come sembra: le labbra fra i due si sono sfiorate (per due secondi) solo per gioco.

Durante ‘Obbligo o Verità’ (che ha visto Fabio Basile in mutande esclamare ‘il mio serpentone è a riposo’), Elia ha costretto Francesco a baciare Giula, ma il bacio a stampo è durato davvero mezzo nano secondo e la Salemi c’è rimasta male.

Ecco il video:

In giardino con Lory Del Santo, Giulia Salemi è tornata sull’argomento del bacio e si è sfogata:

“Mi ha baciato come se mi stesse facendo un favore, mi fa sentire una sfigata, vuole cambiarmi. Non ha il senso dell’ironia, si è arrabbiato perché a battuta gli ho detto che potrei farlo a tre con un’altra donna e mi ha detto ‘Sono uno all’antica!’, ma dai si facesse una risata! Io sono così, i miei amici mi amano, io mi piaccio, perché dovrei cambiare? E’ stato più passionale il mio bacio con Martina!”.

Lory ha poi aggiunto: