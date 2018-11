A distanza di 48 ore dalla furiosa litigata, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno deciso di mettere fine alla loro non-storia.

“Io provo malessere disagio, tristezza, rabbia. Posso solo dirti che è palese che non c’è punto d’incontro. Ti dico, definitivamente facciamo un passo indietro. Io ti voglio bene e l’affetto rimane e voglio un quieto vivere. Io però sto male e anche tu. La testa mi sta esplodendo, non sto bene, non ce la faccio più, sto male. Non posso farcela più. Tu anche ieri mi hai detto che sono una bambina, allora devi essere coerente. Io sono veramente stanca.”

Quanto durerà questo definitivo passo indietro? Due ore? Cinque?



Giulia che piange per Francesco. Anche basta! Vi siete chiariti ieri,lui te lo ha detto chiaro e tondo. Lui è felice e spensierato con gli altri,basta eddai #gfvip — 🖤🤪 (@sissi_anastasia) 17 novembre 2018

Comunque che Giulia non avesse ancora capito che a Francesco interessa solo di Francesco e di come il pubblico vede Francesco e di quello che le telecamere inquadrano di Francesco e di come esce fuori Francesco, è assurdo. Nel mondo di Monte esiste solo Monte. #GFVIP — Patrizia Ardiri (@Patry_P_) 17 novembre 2018

Ma Giulia S xche sta ancora parlando di Francesco se hanno deciso di essere amici? #gfvip — Only4 (@Claricmat3) 17 novembre 2018

Giulia è la tipica ragazza che trova un ragazzo “figo” che non manda a fanculo solo per paura di perde “l’esclusività”.

Francesco è il tipico ragazzo che va cercando una storiella possibilmente per vendicarsi di Cecilia ma ha beccato questa e “che fai la butti?!” #GFVip — Josh (@Josh13076073) 17 novembre 2018

La Salemi ha detto a Monte che è stanca di litigare è stanca delle discussioni . Dice che non basta un bacio per risolvere tutto e che le discussioni sono nocive per entrambi e di fare entrambi un passo indietro. Lui prende e se ne va #gfvip — Elisa (@elis9a) 16 novembre 2018