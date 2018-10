Francesco Monte ed Elia Fongaro ieri hanno discusso al Grande Fratello Vip e secondo l’ex tronista il velino userebbe Jane solo per una questione di strategia.

“Fai meno di tutti i quanti, ti alzi dopo di tutti, ti fai i cavoli tuoi, stai sui divani e poi a fine serata ti lamenti. Viviamo in una comunità e tu fai il bello ed il cattivo tempo. Sei scorretto perché hai fatto parte di quel complotto, mi ribolle il sangue vederti andare avanti nel gioco. Secondo me tu Jane la stai prendendo per il c**o, ti fai la giornata per i cavoli tuoi, sei un individualista, pensi solo ai cavoli tuoi. Sei un manipolatore, subdolo, utilizzi Jane come collante per lecchinarti tutti”.