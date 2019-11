Francesco Monte questa settimana sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove racconterà della sua nuova relazione con la modella Isabella De Candia e della fine della storia con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

“Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”.