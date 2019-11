Francesco Guccini, Natale a Pavana: il nuovo brano inedito del cantautore modenese, tratto dall’album tributo Note di viaggio.

Francesco Guccini è tornato a cantare. Il 15 novembre è arrivato online il nuovo singolo inedito del cantautore modenese, Natale a Pavana, che fa parte dell’album tributo alla sua musica Note di viaggio.

Un brano in dialetto pavanese che è stato musicato con l’aiuto dell’amico Mauro Pagani, curatore dell’intera raccolta in tributo alla sua musica con le cover interpretate da alcuni grandissimi della musica italiana, come Ligabue, Elisa, Manuel Agnelli e Carmen Consoli.

Francesco Guccini: Natale a Pavana

Il brano Natale a Pavana è null’altro che la riproposizione in musica di una poesia che Francesco aveva scritto in gioventù per un suo grande amico, come spiegato dal cantuatore durante la presentazione dell’album Note di viaggio.

Un brano in dialetto pavanese, parlato nel paese dell’Appennino tosco-emiliano che è per Francesco “una seconda patria“. Ascoltiamo insieme questa nuova perla della straordinaria carriera di uno degli artisti più importanti della nostra scuola cantautorale:

Note di viaggio: l’album tributo a Francesco Guccini

Note di viaggio è solo il primo capitolo di un doppio album tributo che la grande musica italiana ha voluto dedicare al maestrone Guccini, che ha ispirato generazioni e generazioni di artisti italiani. Ecco la tracklist del disco:

Natale a Pavana – Francesco Guccini

Auschwitz – Elisa

Incontro – Ligabue

Scirocco – Carmen Consoli

Stelle – Giuliano Sangiorgi

Tango per due – Nina Zilli

Vorrei – Brunori Sas

Canzone quasi d’amore – Malika Ayane

Quattro stracci – Francesco Gabbani

Canzone delle osterie di fuori porta – Samuele Bersani e Luca Carboni

Noi non ci saremo – Margherita Vicario

L’avvelenata – Manuel Agnelli e Mauro Pagani



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/francescogucciniofficial

