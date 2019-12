“Comunista? Macché. Ero pure antisovietico. Cinque anni fa feci un endorsement per un consigliere di Leu, Igor Taruffi. Una persona che stimo molto. È di Porretta. Lui sì, viene dal Pci. Una sera gli ho detto che non sono mai stato comunista. Ha fatto una faccia…”. Lo dice il cantautore e scrittore Francesco Guccini in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dove parla a lungo di politica. Al giornalista che gli chiede se sia stato anarchico, risponde che “l’anarchia non esiste più” (“De André è stato anarchico”, annota). “Forse libertario… Io sono sempre stato un azionista. I miei riferimenti erano Giustizia e libertà, i fratelli Rosselli”.

