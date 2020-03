Francesco Gabbani live sui social: un concerto del cantautore per presentare il suo album Viceversa in questi giorni di isolamento forzato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Francesco Gabbani ha annunciato un live sui social. Come già fatto qualche giorno fa da Francesca Michielin, che ha voluto sostituire un suo live già cancellato con un concerto in diretta Facebook, anche il cantautore carrarese ha deciso di fare ai suoi fan un regalo per resistere a questa permanenza forzata in casa.

Il concerto del secondo classificato a Sanremo 2020 è in arrivo martedì 10 marzo. Ecco tutti i dettagli dell’annuncio di Gabbani.

Francesco Gabbani live sui social

Il nuovo album di Francesco, che è stato pubblicato il 14 marzo, sarà presentato dal vivo martedì 10 marzo alle ore 16 in diretta su Instagram. Lo ha annunciato lo stesso Gabbani attraverso una storia sul suo account ufficiale.

Queste le sue parole: “Ciao a tutti, viste le recenti cancellazioni di firmacopie e live in radio previsti per i prossimi giorni e prendendo spunto dall’invito del governo di usare al massimo i social per diffondere cultura, ho pensato di organizzare un live ‘casalingo’ in cui suonerò le canzoni del nuovo album in diretta streaming qui su Instagram! Sarà un momento di condivisione virtuale per sentirci un po’ più vicini“.



Francesco Gabbani

Francesco Gabbani manda un messaggio ai fan

Sempre attraverso Instagram, Gabbani si è allineato anche ai tanti colleghi che hanno voluto mandare un messaggio ai propri fan per invitarli a restare a casa e ad attenersi alle disposizioni del governo.

Questo il suo messaggio: “Nel rispetto delle norme che ci vengono date e che invito tutti a rispettare per poter superare questa emergenza sanitaria, dobbiamo obbligarci alla distanza l’uno dall’altro. […] La mia grande speranza è che, quando supereremo questa crisi, la distanza forzata tra le persone possa divenire un motore per farci riavvicinare ed essere più uniti rispetto a prima. Ho letto che nella lingua cinese la parola crisi è composta da due ideogrammi, il primo ‘wei’ che significa problema, e il secondo ‘ji’ che significa opportunità“.

Di seguito il suo post: