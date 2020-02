Francesco Gabbani live a Verona: la data e i biglietti del concerto del cantautore di Carrara nella splendida cornice dell’Arena.

Chiusa l’ennesima fortunata parentesi a Sanremo con un onorevole secondo posto, Francesco Gabbani è già pronto a ripartire per i suoi progetti nel 2020. Dopo l’uscita dell’album Viceversa, il cantautore sarà infatti protagonista di almeno un live da non perdere.

Stiamo parlando del concerto già annunciato all’Arena di Verona nel mese di ottobre. Ecco tutti i dettagli su questo evento destinato a emozionare tutti i fan dell’artista di Carrara.

Francesco Gabbani all’Arena di Verona

La data da segnare sul calendario è quella dell’8 ottobre 2020 all’Arena di Verona per un concerto evento da non perdere. I biglietti di questo straordinario concerto sono già disponibili sul circuito TicketOne, mentre la vendita libera è in programma dal 16 febbraio.

I prezzi variano dai 34,50 per la Gradinata libera ai 69 euro per la Poltronissima 1. Riguardo a quest’evento, Gabbani ha dichiarato: “Fare l’Arena ha un valore simbolico, è un salto. Mi piacerebbe fare un concerto senza artifici particolari, perché il live è vero, dal vivo sono più rock mentre nei dischi sono più curato“. E attenzione perché nei prossimi mesi potrebbero essere annunciati anche degli ospiti.



Francesco Gabbani

Francesco Gabbani: Viceversa

Il nuovo album del cantautore di Massa porta il titolo del brano presentato a Sanremo, ovvero Viceversa. Si tratta di un lavoro incentrato sulla condivisione e sull’abbandono dell’individualismo e degli egoismi vari. Si indaga il rapporto tra l’individuo e la collettività, con la consueta leggerezza ma non senza profondità.

Questa la tracklist:

1 – Einstein

2 – Il sudore ci appiccica

3 – Viceversa

4 – Cinesi

5 – Shambola

6 – Duemiladiciannove

7 – È un’altra cosa

8 – Bomba pacifista

9 – Cancellami

Di seguito il video di Viceversa: