Francesco Gabbani a Sanremo 2020 con Viceversa: il ritorno al Festival di uno dei più grandi protagonisti degli ultimi anni.

Il 2020 potrebbe essere il grande anno di Francesco Gabbani. Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 ha annunciato il suo ritorno in grande stile proprio sul palco dell’Ariston, dopo qualche anno di apparente pausa dal mondo della musica.

Un biennio, l’ultimo, in cui si è concentrato su pochi eventi, dedicandosi alla stesura di quelli che con tutta probabilità saranno i pezzi del suo nuovo album, che attendiamo per i prossimi mesi. Magari lanciato da un altro grande risultato sul palco dell’Ariston, che per lui è più di un amuleto…

Francesco Gabbani: Viceversa

Il nuovo brano di Francesco, il primo di questo 2020 dopo il ritorno discografico del 2019 con È un’altra cosa e Duemiladiciannove, s’intitola Viceversa.

Per il momento non conosciamo nulla di questa nuova canzone di Gabbani, se non che vanta una firma prestigiosa accanto a quella dello stesso artista di Carrara: stiamo parlando di quella di Pacifico. Un motivo in più per attendere con ansia il suo ritorno sul palco dell’Ariston.



Francesco Gabbani

Francesco Gabbani a Sanremo

Gabbani è un vero specialista del Festival. E questo non per il numero di partecipazioni, essendo ancora un artista relativamente giovane, quanto per la sua percentuale di vittorie: due su due. Numeri clamorosi che gli hanno permesso di segnare un record. Nessuno era infatti riuscito a vincere nelle due principali categorie della manifestazione prima di lui.

Il suo primo succeso risale al 2016, quando prese parte alla kermesse tra le Nuove Proposte con Amen, canzone premiata anche con il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

L’altro successo è invece quello del 2017, quando Gabbani riuscì a spuntarla su tutti i rivali con il tormentone Occidentali’s Karma, probabilmente il pezzo sanremese più amato del decennio dopo Soldi di Mahmood.

Ecco il video ufficiale: