Venerdì scorso Daniel Cosmic ha umiliato due fan in diretta e Francesco Facchinetti gli ha chiuso il profilo Instagram. Ieri pomeriggio il conduttore durante una chiacchierata con Valerio Palmieri di Chi ha svelato come mai ha deciso di oscurare l’account del cantante di Amici.

“Non voglio essere io il moralizzatore, ma è anche un input verso le persone che ci seguono. Noi siamo i ‘capibanda’ di un gruppo e se ci troviamo davanti a un errore ci troviamo a dover prendere delle decisione anche dure come queste. Quindi io l’ho fatto per questo”.

In effetti la chiusura del profilo era l’unico modo per far capire a Daniel che ha sbagliato. Speriamo che questa lezione gli serva e che non caschi nello stesso errore in futuro.

In ogni caso il signorino dovrebbe ringraziare Francesco Facchinetti. Almeno con l’account chiuso non può perdere follower, visto che era già iniziata la corsa al defollow di massa, un po’ come era successo ad una nostra vecchia conoscenza…



Facchinetti (manager di Daniel Cosmic) gli chiude il profilo Instagram: “Chi sbaglia paga”, ma i followers credono che sia una tattica https://t.co/78xq1Tsn9b — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) April 24, 2020

Francesco Facchinetti e l’incontro con Giulia De Lellis.