Francesco Facchinetti, attuale manager di teen idol come Riccardo Marcuzzo e Irama, su Twitter alterna tweet promozionali dei suoi pupilli a tweet dalla vena politica, in cui commenta i fatti di cronaca.

E se tempo fa ha chiesto l’ergastolo per la maestra scoperta a schiaffeggiare i suoi alunni all’asilo, in questi giorni sembrerebbe molto colpito dalla storia di Desirée, morta per mano – pare – dai suoi stessi spacciatori di fiducia, che avrebbero approfittato di lei in cambio di dosi di droga. Questa, almeno, la ricostruzione riportata da Corriere.

Una storia sicuramente agghiacciante che Facchinetti ha deciso di commentare invocando ghigliottina in piazza e pena di morte, il tutto alla portata dei suoi giovanissimi follower.

Io vorrei capire cosa aspettiamo a rimettere nelle piazze la ghigliottina. Questi demoni vanno spazzati via immediatamente. E chi mi dice che sono populista vada a fare in culo e provi a pensare se una cosa del genere fosse successa a sua figlia, sorella, amica o fidanzata. pic.twitter.com/vEPrleqSKH — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 24 ottobre 2018