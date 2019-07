Francesco Facchinetti non usa troppi filtri sui social e anche per questo spesso accende diverse polemiche. Ieri il conduttore si è scagliato contro una persona misteriosa, dicendo di essere stato tradito e preso in giro e che per questo gliela farà pagare fino alla fine dei suoi giorni.

“Buongiorno a tutti, -1. Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Era da un po’ di mesi che non avevo più nessuno nel mirino. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il cu*o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così. Però la vita è bella e mi concentro sulla certificazione platino che è arrivata ai The Kolors”.

Facchinetti non ha fatto nomi e non ha dato indizi, ma sui social sono convinti che si tratti di un artista. Questo perché Francesco ha un agenzia di management con diversi personaggi del web e della televisione e durante lo sfogo ha detto di aver dedicato molto tempo a questo suo “nemico”.

PS: sfoghi sibillini a parte, Facchinetti photoshoppato ha il suo perché…