Ma quale ‘buoni rapporti’, tra Francesco Facchinetti e Irama ci sarebbe maretta. Stando a quanto riporta Giulio Pasqui in un suo pezzo su Spy, il vincitore di Amici e il conduttore avrebbero chiuso ogni tipo di rapporto, compreso quello lavorativo.

Il motivo? La rivalità con Riccardo Marcuzzo e presunti conti non pagati, così si legge sul settimanale, che titola: “Si sono dichiarati guerra“.

“Da una parte c’è un manager arrabbiato e deluso. Dall’altra un artista che ha sbattuto la porta e se n’è andato. Il cantante ha deciso di chiudere ogni rapporto con il suo mentore e di voltargli le spalle. Le ragioni sarebbero due, la prima di natura banalmente pecuniaria, si parla di conti non pagati. La seconda riguarderebbe il dualismo con Riki. Tra i due cantanti si sarebbe creata una sorte di competizione sfociata nell’invidia.

Facchinetti una volta venuto a conoscenza della volontà del suo pupillo non ha reagito bene. Ma c’è di più, Spy conferma lo scioglimento del contratto che legava l’artista alla Newco Management. Questa è un’operazione in mano ai rispettivi legali. Per adesso Irama rimane un artista in forza alla major Warner Music .”