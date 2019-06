Il cantautore Francesco De Gregori torna a suonare dal vivo nella primavera del 2019: ecco le date dei nuovi concerti.

Francesco De Gregori in tour nel 2019. Il celebre cantautore romano, molto attivo con spettacoli dal vivo negli ultimi tempi, anche nel 2019 è stato e sarà ancora impegnato in una serie di appuntamenti a Roma e nel resto d’Italia.

Il cantante nato il 4 aprile del 1951 ha presentato già nella residency romana dal vivo tutti i suoi brani più famosi, da Rimmel a Generale, senza dimenticare la sua versione di Anema e core, classico della canzone napoletana pubblicato in vinile con la moglie Chicca.

Francesco De Gregori, i concerti nel 2019

Durante l’estate De Gregori si esibirà con un’orchestra in diverse città italiane, per un tour ribattezzato De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live. Queste tutte le date in programma:

11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma

14 giugno al Teatro Antico di Taormina (Messina)

28 giugno a Lugano

30 giugno al Lucca Summer Festival

5 luglio alla Notte Rosa di Rimini

8 luglio al Parco di Nervi di Genova

9 luglio nella Palazzina di Caccia di Stupinigi a Torino

10 luglio a Marostica (Vicenza)

16 luglio a Firenze

21 luglio a Fasano (Brindisi)

23 luglio a Soverato (Catanzaro)

25 luglio al Teatro di Verdura di Palermo

20 settembre all’Arena di Verona

I biglietti sono in vendita dal 21 novembre 2019 sul circuiti TicketOne. Ad aprire gli eventi ci sarà il cantautore milanese Francesco Tricarico.

Francesco De Gregori

Il cantautore romano era già stato protagonista di una prima serie di concerti dal 28 febbraio al 27 marzo 2019 al Teatro Garbatella di Roma, per uno show ribattezzato Off the record. La scaletta delle serate nell’occasione è variato da serata a serata, anche a seconda degli ospiti che si sono susseguiti sul palco, da Elisa a Ligabue.

Francesco De Gregori presenta i live del 2019

Come riferito dall’Ansa, l’autore di Generale ha presentato alla stampa i propri nuovi live del 2019: “Il filo comune che lega i miei progetti più recenti è la ricerca della novità, per me e per il pubblico. La scaletta per i concerti al Teatro Garbatella posso dire che avrà un nucleo centrale di canoni prestabilite e per il resto penseremo alel canzoni direttamente il pomeriggio prima del concerto“.

De Gregori ha quindi proseguito: “Il mio pubblico si divide in due parti, e cioè una parte che vorrebbe sentire solo i grandi successi e una che invece è stanca di sentire Generale e vorrebbe sentire qualche canzone che magari adesso non ricordo nemmeno io. Ecco, dico ai primi di venire a sentirmi con l’orchestra e ai secondi di raggiungermi a Roma, al Teatro Garbatella, che per un mese sarà casa mia“.

Francesco De Gregori è stato protagonista il 1° dicembre 2018 di un documentario su Rai Tre, Vero dal vivo, incentrato sul tour che lo ha portato in giro per l’Europa e gli Stati Uniti.