Elisa è stata ospite a sorpresa di una delle date di Francesco De Gregori nel suo spettacolo al Teatro Garbatella di Roma.

Elisa si è unita a Francesco De Gregori in uno dei suoi spettacoli romani. La cantante di Monfalcone ha raggiunto sul palco il leggendario cantautore, impegnato nel mese di marzo in una serie di concerti al teatro Garbatella della Capitale.

Una residency intitolata Off the Record. All’ingresso infatti diversi fogli invitano gli spettatori gentilmente a non usare il cellulare all’interno del teatro. Ma l’arrivo di Elisa ha ovviamente convinto qualcuno a infrangere questa regola, e a filmare il loro emozionante duetto. E allora godiamocelo anche noi!

Elisa e Francesco De Gregori, Buonanotte fiorellino: il video

L’esibizione di Elisa e di Francesco De Gregori, che hanno collaborato anche nell’ultimo album della cantante di Monfalcone, è stata sulle note di uno dei classici più famosi del cantautore, Buonanotte fiorellino, già eseguito in passato dall’artista friulana.

Ecco un video della loro esibizione:

I due artisti si sono però superati, duettando anche sulle note di Can’t Help Falling in Love with You di Elvis. Una sorpresa davvero gradita che ha mandato in visibilio il teatro romano e che ha reso felicissima anche la stessa Elisa.

Elisa e Francesco De Gregori insieme a Roma

L’apparizione a sorpresa di Elisa è stata voluta fortemente da De Gregori. L’interprete e autrice friulana ha raccontato i retroscena di questa sua esibizione sui propri account social.

La cantante di Anche fragile ha innanzitutto sottolineato l’atmosfera rilassante, in senso positivo, che ha percepito non appena ha messo piede nel teatro e ha scambiato qualche parola con il gruppo e tutti i collaboratori del Principe.

Questo un estratto del suo racconto: “C’era un disordine ‘analogico’ sul palco, di amplificatori a vista, di cavi, di sturmenti e musicisti tutti vicini. Una cosa che trasmetteva calore. Calore umano. Così bello che ti veniva un nodo alla gola nel riconoscerlo. Le cose grandi hanno un alone di protezione, un’aura luminosa. E sono semplicissime. Questa lo è. Da sempre. Ti regala i suoi segreti di bellezza come fossero bicchieri d’acqua e tu puoi solo avere un’espressione incredula e sentire un senso di gratitudine“.

La cantante ha quindi sottolineato di essersi innamorata del piccolo teatro Gabratella, da poco più di 200 posti e un’acustica fantastica, e di tutto il quartiere romano, tra i più pittoreschi della zona sud di Roma.