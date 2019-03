Ligabue e Francesco De Gregori hanno duettato a Roma durante uno dei concerti del Principe al Teatro Garbatella.

Ligabue e Francesco De Gregori di nuovo insieme. Il rocker di Correggio è stato uno degli ospiti speciali dei residency show del Principe al Teatro Garbatella di Roma. I due big della musica italiana hanno prima bevuto un buon bicchiere di vino, e poi si sono ritrovati sul palco per duettare sulle note di un classico del Liga.

Ecco la foto pubblicata dal cantautore di Rimmel per ringraziare l’amico per avergli reso omaggio partecipando a uno dei suoi concerti.

Ligabue con Francesco De Gregori

La canzone interpretata dai due è stata Ho messo via, la splendida ballata di Luciano contenuta nell’album Sopravvissuti e sopravviventi del 1993. I due sono amici già da diversi anni e hanno già collaborato in passato, ad esempio in una nuova versione di un brano tra i più amati di Francesco De Gregori, Alice.

Di seguito il post di ringraziamento del cantautore al collega emiliano:

Tutti gli ospiti dei concerti Off the Record

La tornata di concerti al Teatro Garbatella del cantautore di La donna cannone è stato un successo di grande portata. Ad affiancare il maestro romano si sono alternati negli scorsi giorni grandissimi artisti del calibro di Elisa, Stefano Bollani, Luca Barbarossa, Antonello Venditti, Emma Marrone, Enzo Avitabile, Drigo dei Negrita, Zucchero, Renato Zero, Peppe Vessicchio e anche l’attore Marco Giallini.

Una parata dei nomi più importanti della nostra musica, per rendere omaggio a uno dei cantuatori più importanti della scuola romana e, più in generale, nella storia della nostra canzone. Perché la musica è anche questo: unione tra artisti a volte differenti, musicalmente parlando, ma accomunati da un’unica grande passione e da sentimenti simili. Complimenti al Principe e a tutti i suoi eccezionali ospiti.