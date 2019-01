Ieri pomeriggio Francesco Chiofalo ha fatto sapere ai suoi follower che sta meglio e che vuole buttarsi questo brutto capitolo della sua vita alle spalle.

Sui social è anche apparsa una locandina che pubblicizza una serata a Sanremo (il 5 febbraio) e tra le foto dei “vip” presenti c’è anche quella di Lenticchio.

Che Francesco stia già così bene da poter fare una serata?

Lo scopriremo il 5 febbraio.

“Io nel video di Natale vi ho accennato dell’incidente che feci a fine luglio, inizio agosto. Grazie a dei controlli mi dissero che era una macchia di sangue o forse un tumore. Io ero certo che fosse una macchia di sangue. Loro non mi potevano dire cos’era perché non avevano la macchina per scoprire cosa fosse quella macchia. Io poi sono partito per Temptation Island Vip. Sono andato perché ero portato a pensare al meglio credendo fosse del sangue. Tornato dal programma ho fatto altri controlli, così mi hanno detto che era un tumore molto pericoloso e che avrei dovuto fare un’operazione pericolosissima. Non operandomi sarei morto e non sarei arrivato all’estate”.