Francesco Chiofalo in queste ore è al centro di una brutta polemica, il ragazzo poche ore fa ha risposto alle accuse ricevute ed ha confessato di aver fatto l’incidente a luglio.

“Io nel video di Natale vi ho accennato dell’incidente che feci a fine luglio, inizio agosto. Grazie a dei controlli mi dissero che era una macchia di sangue o forse un tumore. Io ero certo che fosse una macchia di sangue. Loro non mi potevano dire cos’era perché non avevano la macchina per scoprire cosa fosse quella macchia. Io poi sono partito per Temptation Island Vip. Sono andato perché ero portato a pensare al meglio credendo fosse del sangue. Tornato dal programma ho fatto altri controlli, così mi hanno detto che era un tumore molto pericoloso e che avrei dovuto fare un’operazione pericolosissima. Non operandomi sarei morto e non sarei arrivato all’estate”.

Se inizialmente io avevo ipotizzato una data sbagliata nella lastra che testimoniava l’anomalia al cervello, ora – dopo le parole di Lenticchio – devo rimangiarmi tutto e chiedere scusa al Primario dell’Ospedale: Chiofalo ha dato due versioni contrastanti. Se lo ha fatto consapevolmente o perché molto confuso non lo so. Però negarlo sarebbe impossibile.

Nel video incriminato pubblicato il 22 dicembre, Francesco Chiofalo aveva dichiarato di aver scoperto della presenza del tumore grazie ad un incidente fatto pochi giorni prima “è successo un incidente un po’ di giorni fa e sono andato al pronto soccorso“, mentre nel video caricato oggi rettifica, dicendo di averci già detto che l’incidente risaliva ai mesi estivi, prima di partecipare a Temptation Island Vip, ma purtroppo non è così. “Nel video di Natale vi ho accennato che feci un incidente stradale, ma l’incidente lo feci a fine luglio, inizi di agosto“.

Selvaggia a quanto pare aveva ragione quando sosteneva che l’incidente di Francesco risaliva a luglio. Questo non giustifica però le minacce di morte che ha ricevuto lei nelle scorse settimane o gli insulti che stanno scrivendo a lui dopo le lastre mostrare a Le Iene.

Ovviamente non sottovaluto la gravità del suo intervento e gli auguro una pronta guarigione, ma fra “giorni” e “mesi” c’è di mezzo un’edizione di Temptation Island Vip.



“Non è facile dire questa cosa, premetto che con questo video non voglio fare pena a nessuno e non sto scherzando. Lo faccio solo perché non posso più far finta di stare bene. Sto male, sono gravemente malato. E’ successo un incidente un po’ di giorni fa e sono andato al pronto soccorso, un piccolo incidente stradale. Avevo un labbro gonfio e avevo preso un piccolo colpo in testa. Mi visitano e mi fanno tutti i controlli che mi devono fare, poi mi lasciano in sala d’attesa. Là si è avvicinato un dottore e mi ha detto che nel mio cervello hanno trovato una macchia molto grossa, io non sapevo niente. Dopo fanno ulteriori esami e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore. Un tumore al cervello del diametro di cinque centimetri, come una palla da biliardo. Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni, dovrò seguire dopo le feste di Natale un intervento al cervello per cercare di levarlo. L’operazione durerà 18 ore. Rischio di avere cecità, paralisi, demenza. Lo farò intorno al 7 – 10 gennaio”.