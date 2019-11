Nuovi problemi per Francesco Chiofalo e questa volta non c’entrano nulla le corna o le accuse della sua ex (l’artista futurista Selvaggia Roma). Stamani l’ex tentatore ha registrato una serie di storie in cui ha mostrato le sue labbra gonfissime e ha detto di essere diretto al pronto soccorso.

“Guardate cosa mi è successo alle labbra. Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato.”

Una volta al pronto soccorso i medici hanno deciso di ricoverare Lenticchio.

“Sembrava fosse una allegria. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paure che se peggiorassi si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura. L’unica cosa che mi rende davvero triste è che sono lontano dalla mia ragazza. Ti amo piccola non ti preoccupare”.

Le stories di Chiofalo.

