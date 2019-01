Dopo aver parlato dal profilo di Selvaggia Roma, Luca Muccichini poche ore fa ha pubblicato delle storie sul suo account, nelle quali ha fatto un’altra grave accusa.

Luca ha detto che l’ex fidanzato di Selvaggia, la picchiava:

“Questa cosa viene fatta passare per una gravità che realmente non è. Selvaggia ha chiuso con lui da due anni. A lei può dispiacere, ma non deve stare a fare le storie e andare in ospedale. Che questa persona fino a ieri ha fatto del male a Selvaggia. Lui le ha fatto del male, le ha menato, le ha alzato le mani e le ha fatto le peggio cose. Io queste cose le so ragazzi. Quindi, che oggi voi follower e seguaci, fan di loro, accusiate me o lei è assurdo. Lei si è rifatta una vita in totale serenità. Andate a rompere le scatole alla nuova ragazza di questo ragazzo.

Selvaggia ha ricevuto insulti, minacce di morte e gente che le augurava di morire. Noi non vogliamo visibilità da questa storia. Non ci serve parlare di queste cose. Poi un giorno capirete come sono andate davvero le cose.”