Le labbra di Francesco Chiofalo continuano ad essere gonfissime, ma dopo averle mostrate tranquillamente per 48 ore, adesso l’ex tentatore ha deciso di coprirle. Poco fa Lenticchio – in un maldestro tentativo di omaggiare la divina Myss Keta – ha pubblicato un video in cui si sfoga dicendo di essere vittima di cyberbullismo. Il personal trainer dice che questo accanimento del web è frutto della sua genuinità con il pubblico e poi attacca gli altri influencer brutti e cattivi.

“Sono vittima di un cyberbullismo di massa. Vengo insultato sotto ogni punto di vista, economico, fisico, intellettuale (?!?), personale.

Ricevo minacce di morte tutti i giorni. Come se avessi fatto qualcosa a qualcuno o cose gravi. Se poi rispondo divento io il mostro e gli altri le vittime. Vengo messo alla gogna e preso a pomodori in faccia tutti i giorni. Devo subire e rimanere in silenzio. E questo perché? Perché con voi sono vero e vi rendo partecipi della mai vita. – ha continuato Francesco Chiofalo – Gli altri influencer raccontano un avita che non esiste. Una vita fatta di belle macchine e bei vestiti. Una perfezione lontana dalla realtà.

Sinceramente non mi sento più tanto bene e sono molto giù. Non capisco perché questo accanimento contro di me. Solo perché non ho paura di farmi vedere come un essere umano normale. Perché quando sono triste piango? Solo perché non mi sforzo di farmi vedere un perfettino del cavolo come gli altri influencer che sono più falsi della banconota da 4 €?

Io sono umano, sono un ragazzo come voi. Vengo massacrato solo perché vi rendo partecipi del mio mondo. Sarà che io non mi sento nessuno e invece mi sento l’ultimo degli ultimi. Scusate per questo sfogo.”