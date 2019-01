Francesco Chiofalo ospite è stato il protagonista di un servizio de Le Iene andato in onda ieri sera su Italia 1.

Quella che sembrava una semplice intervista post intervento organizzata da Andrea Agresti, è stata in realtà un po’ più complessa, dato che la Iena toscana ha incontrato l’ex volto di Temptation Island sia prima, sia dopo l’intervento.

Le telecamere de Le Iene hanno infatti immortalato Francesco Chiofalo sia la sera prima dell’intervento (quando ha confessato le sue paure) sia il giorno seguente quando è entrato in sala operatoria all’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma e quando si è risvegliato sul proprio letto ad intervento concluso.

“Pensavo che a me non sarebbe mai potuto succedere, sono uno sportivo, mangio bene, non fumo. E’ un tumore di 5 centimetri infilato nel mio cervello. Non dormo più, penso solo a questa cosa. Continua a crescere a vista d’occhio, è come avere una bomba a orologeria in testa. Ho ancora tante cose da fare. Non sono mai diventato padre, non sono mai stato sposato. Ora rischio di non vederci più, o potrei restare paralizzato oppure avere problemi psichici come la demenza. Non riuscirei ad accettarlo”.