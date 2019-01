Due settimane fa Francesco Chiofalo ha rivelato di avere un brutto tumore al cervello ed ha aggiunto che tra il 7 e il 10 gennaio avrà l’intervento.

“Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni, dovrò seguire dopo le feste di Natale un intervento al cervello per cercare di levarlo. L’operazione durerà 18 ore. Rischio di avere cecità, paralisi, demenza. Lo farò intorno al 7 – 10 gennaio”.

Oggi Francesco è andato in ospedale per fare una serie di analisi e scoprire se il suo corpo potrà sopportare un intervento così complicato.

“Ho deciso di postare una foto all’interno dell’ospedale perché per me oggi è un giorno molto importante. Con oggi si chiude il mio percorso di pre-ospedalizzazione. Prima del mio imminente intervento in questi giorni ho dovuto controllare e fare tutta una serie di analisi ai miei reni, al mio cuore, ai miei polmoni e il mio fegato. – ha scritto Francesco Chiofalo nel suo ultimo post – Dato che mi dovrò sottoporre ad un intervento al cervello molto complicato, lungo e pericoloso. Tutto questo è servito a capire se il mio fisico nonostante la mia giovane età riuscisse a sopportare un intervento di 18 ore al cervello. Ho superato tutte le visite di controllo con successo quindi sono idoneo per l’operazione.

Oggi ho ricevuto il nulla osta per eseguire l’intervento. Oramai sono agli sgoccioli … mancano veramente pochissimi giorni… tra poco mi opererò … la paura è tanta … ma c’è in me molta speranza e voglia di vivere. Andrà tutto bene.”

Forza Lenticchio.

Il video Instagram di Francesco Chiofalo dello scorso 22 dicembre.

Le storie di Francesco Chiofalo su instagram mi stanno uccidendo, non posso credere che a tutto quello che sta dicendo. Non ero e non sono tutt’ora una sua fan o una persona che lo segue ma mi stava simpatico e non augurerei una cosa simile a nessuno — Matt (@ailovrames) 22 dicembre 2018

Sono distrutta per Francesco Chiofalo, il nostro Lenticchio. DISTRUTTA. Le parole in questi casi sono davvero inutili e più di augurargli il meglio possibile non so cosa fare. — julia🦄 (@inprocinto) 22 dicembre 2018