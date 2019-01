Francesco Chiofalo in questi giorni natalizi è tornato a parlare del tumore al cervello che dovrà esportare fra poco più di una settimana, confessando di essere triste e impaurito.

L’operazione, come dichiarato da Chiofalo, durerà 18 ore e qualora dovesse andare bene potrebbe rischiare cecità, demenza o paralisi. Ipotesi che lui non ha preso affatto bene:

“Se avessi delle disabilità dopo l’operazione non credo che riuscirei ad accettarlo. Quindi sì, ho molta paura, sono terrorizzato. Per ovvi motivi queste festività sono state per me le più brutte di tutta la mia vita, domani passerò una serata molto tranquilla a casa, con un po’ di amici. Purtroppo ho molta paura. Ho paura di uscire da questo intervento molto diverso, è un intervento al cervello molto lungo e complicato”.

Francesco Chiofalo ha poi aggiunto:

“Ho ancora molti sogni da realizzare, sicuramente diventare padre è uno dei miei desideri più grandi, ma comunque non ho solo un desiderio. Mille ne ho da realizzare di desideri, ho 29 anni, sono solo un ragazzo e di cose da realizzare nella mia vita ce ne sono tante e il solo pensiero che tutto possa svanire all’improvviso mi massacra nel profondo, non mi fa dormire la notte”.

E ancora:

“Purtroppo non sto bene per niente, dormo pochissimo e non mangio quasi nulla. Sono dimagrito e non mi alleno più. Sinceramente tutta questa storia del tumore e dell’operazione non l’ho presa nel migliore dei modi. L’intervento sarà il 9, 10 o 11 di gennaio, la data precisa la saprò solo due o tre giorni prima”.