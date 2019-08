Dopo Karina Cascella, un altro ex protagonista di un programma mariano è arrivato a difendere Raffella Mennoia. Rispondendo alla domanda di un suo follower, Francesco Chiofalo si è scagliato contro Mario Serpa e Teresa Cilia, dicendo che sono due irriconoscenti, che dovrebbero portare rispetto alla Mennoia, perché li ha fatti diventare famosi.

“Non voglio entrare nello specifico dei fatti a cui si riferiscono Mario e Teresa perché non li conosco. In generale, penso che siano due persone molto, molto irriconoscenti. Vi spiego perché. Raffaella ha dato, a questi due ragazzi, l’opportunità di fare tv, di diventare famosi, personaggi pubblici. – ha continuato Chiofalo – Cose che vorrebbero tanti in Italia. Raffaella ha fatto cose molte importanti per la vita di questi ragazzi. E questi ragazzi per la vita di Raffaella non hanno fatto praticamente niente. Queste cose di cui loro si stanno lamentando adesso nascono sempre dal fatto che Raffaella ha dato questa opportunità di diventare famosi e fare tv.

Prima di dire cose sul suo conto, in maniera pubblica, dovrebbero ricordarsi della persona che gli ha fatto un regalo che vorrebbero milioni e milioni di ragazzi e ragazze in Italia. Non si dovrebbero permettere di attaccare pubblicamente una persona che gli ha fatto un regalo così grosso. Non facessero le vittime. In una rissa chi inizia per primo a menare non è mai vittima. Nel caso di Teresa, che sta facendo la vittima della situazione, ha iniziato lei ad attaccare Raffaella. Ma quindi vittima de che? Inizi tu a litigare e poi vuoi fare la vittima. Dai, su!