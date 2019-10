Chiara Ferragni negli anni è stata attaccata per qualsiasi cosa, dai suoi look (“una mamma non deve vestirsi così!11!!“), al matrimonio, fino alle sue vacanze. Francesco Chiofalo oggi ha criticato l’imprenditrice digitale per i soldi che spende nelle borse.

Un ragazzo ha bacchettato Lenticchio per il video in cui Chiofalo finge di accoppiarsi con un peluche e l’ex tentatore si è giustificato tirando in ballo Chiara Ferragni e dicendo che lei non è un buon esempio per i giovani.

“Io penso che ci sono altri esempi veramente sbagliati, più di un ragazzo che gioca con un peluche. Faccio un nome a caso, Chiara Ferragni. Io ieri stavo su Instagram e ho notato che lei sul suo profilo pubblica video del suo guardaroba che contiene borse che costano 120.000€, come un appartamento. Ecco cavolo, io penso che questo sia un esempio veramente sbagliato. Ne avrà decine di borse da 120/200.000€. Allora io penso che in un momento di crisi economica in cui la gente non riesce a pagare le bollette, una persona che butta via 120.000€ in una borsa non sia un buon esempio. Secondo me sarebbe più di buon esempio far vedere che 120.000€ li spenda per fare beneficenza e non per una borsa firmata. Specialmente in un momento di crisi. Ecco, io penso che questi siano i veri cattivi esempi non Lenticchio che gioca con il peluche.”

Decine di borse da 200.000€?



Premesso che non ho visto nulla di così grave nel video in cui Chiofalo “gioca” con un pupazzo, ma parlare di “brutto esempio” per una donna che compra (o a cui vengono regalate dagli stilisti) borse costose mi sembra assurdo.