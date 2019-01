Francesco Chiofalo ha deciso di tenere aggiornati i suoi follower fino all’ultimo. A poche ore dall’operazione per la rimozione del tumore al cervello, l’ex protagonista di Temptation Island ha voluto fare delle storie per i fan e onestamente in questo caso io non mi sento di giudicarlo.

“Ciao a tutti ragazzi. Domani mi tocca. Era da un po’ che non mi facevo vedere in video. Non vorrei aggiungere altro. Spero che questa non sia l’ultima volta che vedete il mio faccione nelle Instagram Stories. Spero magari di riguardare questo video un domani e riderci sopra come se fosse solo un vecchio ricordo. Non voglio dilungarmi o fare il patetico. Volevo semplicemente dirvi grazie per tutto. Me la sto facendo sotto, non ho mai avuto così tanta paura in vita mia.

Il mio contatto, il mio profilo verrà dato a una persona di fiducia. Lui vi farà sapere l’esito dell’operazione. Da questo momento non userò più io questo account. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dato. Per me è stato importante, non sapete quanto.

Domani mi opero al San Camillo, padiglione Lancisi secondo piano. Ci saranno gli amici e i miei familiari, se volete passare a fare un saluto sarete ben accetti.”