Francesco Arca ha posato per Playboy ed ha messo in mostra il suo fisico perfetto. La foto è stata apprezzata da quel bonazzo di Alessandro Borghi (correte a vedere Sulla Mia Pelle se ancora non l’avete visto), che ha commentato: “Adotta anche tu un addominale”.

Anche l’ex compagna di Arca, Laura Chiatti, ha lasciato un commento sotto allo scatto di Francesco: “Sei un fico stratosferico”.

Fra, se ancora tu non l’avessi capito: