Per quanto riguarda gli spettacoli è “probabile che ci sia una differenziazione tra grandi eventi ed eventi più piccoli, tra eventi al chiuso o all’aperto. Mi pare difficile immaginare che i grandi concerti questa estate si possano fare perché c’è un tema legato all’affollamento di persone in uno stesso luogo, che si può risolvere col distanziamento, ma quando si supera un certo numero di persone c’è anche il problema dei trasporti, degli accessi”. Lo ha detto il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini al Senato nel corso dell’informativa sulle iniziative del Mibact per contrastare l’emergenza Covid-19.

