Francesca Tocca e Raimondo Todaro facevano coppia da più di 10 anni, nel 2013 è nata la loro bambina Jasmine e l’anno successivo i due si sono sposati. Lo scorso autunno qualcosa è cambiato e hanno iniziato a circolare dei rumor su una presunta crisi. Le voci erano fondate, perché il 27 marzo Valentin Alexandru ha ufficializzato la sua relazione con la Tocca e nel suo lungo post Instagram ha anche rivelato che Francesca e Raimondo Todaro si erano lasciati ad ottobre.

“Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più…

Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione; tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro”.

Mercoledì la ballerina di Amici ha pubblicato un post ambiguo e lo stesso giorno Todaro ha condiviso nelle storie un video (probabilmente vecchio) di sua figlia insieme al fratello di Francesca.

“Dicono che c’è un tempo per seminare – ha scritto Francesca – E uno più lungo per aspettare. Io dico che c’era un tempo sognato, che bisognava sognare”.

Diversi siti hanno parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Francesca e il marito, ma la realtà non sarebbe questa. Stando a quanto ha raccontato una fonte vicina alla Tocca, nulla sarebbe cambiato in queste settimane (a parte l’addio di Valentin). Ma davvero qualcuno si era fatto dei castelli per una storia di Todaro? Raimondo è lo stesso splendido ragazzo che settimane fa aveva difeso Valentin dopo che era stato invitato a lasciare Amici.

Un uomo come Raimondo Todaro non ha bisogno di un riavvicinamento con la moglie per pubblicare il video del cognato, con cui sarà rimasto in ottimi rapporti a prescindere dal matrimonio con Francesca e dall’arrivo del ciclone Valentin.

Detto questo, visto che su Bitchy ci sono tanti fan di Raimondo, celebriamolo con una bella gallery.

Raimondo Todaro: tutte le foto migliori.