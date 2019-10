Francesca Manzini in occasione dell’ultima puntata di Amici Celebrities (che ha visto l’incoronazione di Pamela Camassa) ha rilasciato una lunga intervista all’abile penna di Francesco Canino per Panorama.

Fra imitazioni passate, presenti e future la Manzini ha raccontato come la sua parodia di Maria De Filippi sia stata applaudita dalla diretta interessata:

Al contrario suo, però, non tutte hanno apprezzato l’imitazione:

“Non voglio fare il nome, ma una conduttrice che qualche anno fa lavorava a Rai 2 si offese a tal punto da ostacolarmi pesantemente. In passato la Rai mi ha bistrattato ingiustamente, mi ha chiuso le porte e devo molto a Caterina Balivo perché grazie a lei lo scorso anno sono tornata su Rai 1: è stata molto generosa. Ho avuto anche un diverbio con Mara Venier a causa di uno scherzo telefonico. Se la prese per uno scherzo che le feci imitando proprio la De Filippi, nel programma Tutti pazzi per Rds, che per altro non andò mai in onda. Poi l’ho incontrata in Campidoglio, in occasione di un premio, mi sono avvicinata e le ho detto: “Possiamo chiarirci?”. La sua risposta è stata gelida: “No”.