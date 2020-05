Francesca Fialdini oggi è stata ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da Me. La conduttrice ha fatto una serie di confessioni, ha parlato infatti del suo rapporto con la fede e di quando ha accarezzato l’idea di prendere i voti.

“C’è stato un momento in cui mi sono avvicinata alla fede. In quel caso mi sono domandata quale fosse la strada che faceva per me. Tra queste strade c’è stata anche della dei voti, ma non ci sono andata vicino”.

Per molti telespettatori è stata una sorpresa, ma in realtà Francesca Fialdini prima de La Vita in Diretta e Da Noi a Ruota Libera, ha mosso i primi passi a Radio Vaticana ed ha anche parlato spesso della sua grande fede.

“Sono venuta a Lourdes a 16 anni con la mia parrocchia: abbiamo fatto i passi di Bernadette, una proposta pastorale molto efficace anche per i giovani. – ha dichiarato Francesca Fialdini alla rivista Maria Con Te – Da quella volta ho legato un po’ il mio cuore a questo posto e ci torno sempre tanto volentieri. (…) questo posto è diventato (…) un luogo grande di spiritualità (…) perché Maria ha scelto una persona piccola come Bernadette e dunque il tornare a farsi piccoli è il segreto della vita. Maria sentire amata, che è una cosa grandissima, perché poi non stiamo attenti a tutto, a volte ci ossessioniamo con il lavoro che facciamo, cerchiamo sempre di essere al meglio possibile, di fare il meglio possibile, ma se prima non ci si sente comunque nella mani di Dio, affidati e figli, rischiamo di fare una scommessa sul nulla. E allora è una forza interiore il rapporto con Lei, è come bere un bicchiere d’acqua pura, ogni mattina prima di andare al lavoro e sentirsi ricaricati da questo amore, da questa bellezza. Allora ci si sente comunque in pace, non invincibili, ma in pace, che è già un grandissimo risultato. La Madonna è una madre che non vedi, ma che sai che c’è, che è sempre lì per te, una madre cui puoi chiedere tutto, affidare tutto. E’ una risorsa, una forza quotidiana, silenziosa, ed è bello anche che sia così, perché nel segreto, nel silenzio crescono i fiori più belli”.

