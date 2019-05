La scorsa settimana Barbara d’Urso ha mostrato a Pomeriggio 5 gli scatti di Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè, in compagnia di una ragazza bionda, una certa Rosi.

“C’è una notizia choc. Perché Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè, è stato appena paparazzato con un’altra. Lui era con una mentre usciva dalla casa di Francesca. Notizia super, super choc. Nelle foto c’è lui con questa bionda procace, chissà. Magari lui ha portato questa ragazza a casa di Francesca per farle vedere una collezione di farfalle”.

Francesca De Andrè vicina a Gennaro, intanto il fidanzato Giorgio paparazzato con la bionda Roxy.

Lei lo scoprirà durante la puntata di stasera del @GrandeFratello? #Pomeriggio5#GF16 pic.twitter.com/ovgHmvni3X — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 6 maggio 2019

Lunedì sera al GF la De Andrè ha visto le foto e ha dato di matto. Ieri però la sorella di Francesca, Fabrizia, ha detto di aver sentito Giorgio e ha raccontato la sua versione dei fatti.

“Ho sentito Giorgio, che era a Londra per lavoro, e mi ha confermato ciò che pensavo. Mi ha detto che il giorno delle foto lui era con altre persone non stava da solo con lei. Quindi sono scatti rubati in modo sbagliato. […] Questa donna è un’amica di amici in comune che hanno loro. Ma fino a che non c’è una prova di un tradimento…”

Sulla vicenda è intervenuto anche Roger Garth ed ha fatto una rivelazione sulla bionda paparazzata in compagnia di Giorgio: “Quella ragazza è una in cerca di notorietà. Lei io so che stava con un agente, il famoso agente di Sara Altobello.”

Quindi non si tratterebbe di…