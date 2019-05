Francesca De André è fidanzata da qualche mese con un tale di nome Giorgio Tambellini che è stato recentemente avvistato dai paparazzi del settimanale Oggi in compagnia di una biondina di nome Rosi.

Ad annunciarlo è stata Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, alludendo al fatto che lunedì sera lo dirà alla De André in diretta al Grande Fratello.

Giorgio Tambellini è stato recentemente tirato in ballo anche da Francesca De André quando, parlando con Gennaro Lillio, ha svelato che al Grande Fratello sarebbe dovuto entrare lui e non lei.

“Come l’ha presa Giorgio la mia partecipazione al Grande Fratello? Bene.. Quando sono partita mi ha detto che alla fine è stato un bene che abbiano preso me e non lui, perché lui non ce l’avrebbe fatta. Inizialmente aveva fatto lui il provino per partecipare, poi non è stato preso”.