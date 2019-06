Mancano ancora più di due mesi all’inizio di Temptation Island Vip, ma sembra che i provini siano già aperti. Stando ai primi rumor, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio potrebbero partecipare al reality di Maria De Filippi, prodotto dalla Fascino.

Ieri l’ex gieffina è stata intervistata nella trasmissione di Radio Radio, Non Succederà Più, da Giada Di Miceli, che la ha chiesto se è vero che parteciperà con il suo ragazzo a Temptation Island Vip.

Francesca ha risposto lasciando il dubbio: “Vi lascio nella suspense, arrivederci. Diciamo che per adesso non mi è stato proposto”.

Personalmente non penso che vedremo Francesca De Andrè e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip. Così come l’anno scorso non abbiamo visto Alessia e Matteo e Filippo e Lucia. Sarò maligno io, ma ho come la sensazione che i personaggi di Barbarella non vengano presi in considerazione in alcuni programmi. Vedremo se mi sbaglio (sempre che Gennaro e Francesca stiano ancora insieme ad agosto).

Se mandiamo Francesca e Gennaro a #TemptationIsland durerebbero con un gatto cieco in tangenziale. Ho do detto tutto altro che amore solo 🤘🏽 #noneladurso — IHaveAdream (@SaCe86) 12 giugno 2019