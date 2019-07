Sul nuovo numero di Spy Giulio Pasqui ha fatto una serie di domande bitchy a Francesca De Andrè. L’ex gieffina purtroppo non ha voluto rivelare se ha davvero consumato con Gennaro dentro la casa del GF, ma la sua risata è già una risposta.

“Se l’ho fatto con Gennaro dentro la casa del GF? Prossima domanda? (ride ndr).

Ormai io e lui siamo una coppia a tutti gli effetti. Il nostro è vero amore. Fuori dalla casa abbiamo trovato un equilibrio. Lui poi mi ha dimostrato di avere molta cazz**ma. Giorgio? Lui ha cercata spesso. Avrebbe voluto riprovarci e ha versato tante lacrime per me, ma io non ho voluto né sentirlo né vederlo: è un capitolo chiuso!”.

Pasqui ha anche chiesto a Francesca De Andrè la sua opinione in merito alle prese in giro social per la sua ospitata al giropizza in un bar edicola vicino Milano.

“So che sui social hanno fatto dell’ironia al giropizza vicino Milano. (ride ndr). Ho fatto spesso delle ospitate nei ristoranti per alcune inaugurazioni. Non mi era mai capitato di farle nei giropizza. Che sia una pozzanghera, o in un castello, io mi trovo sempre a mio agio. Che ti devo dire, sono camaleontica.”

Quanti di voi si stanno mangiando le mani per non essere andati al giropizza con Francesca?