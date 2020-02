“L’importante è che sia io che Ludovica stiamo bene“. Francesca Dallapè, nelle storie su Instagram, torna a parlare di quanto le è accaduto venerdì sera mentre stava rientrando in casa. Già con un post la tuffatrice aveva raccontato nei particolari i momenti di terrore vissuti . “Aprendo la porta, al buio ho trovato due sagome… non riesco nemmeno a descrivere ciò che ho provato in quel momento. una paura devastante, ma avendo mia figlia in braccio, per fortuna lo spavento si è trasformato in forza e ho reagito per proteggerla”, si legge. “Ho urlato tantissimo, a pieni polmoni, per farmi sentire e sperare che loro andassero via. nel frattempo sono scappata il più veloce possibile, ma purtroppo nella corsa disperata sono caduta e per far sì che non si facesse male Ludovica, le ho fatto da scudo e mi sono procurata delle contusioni che ancora non so definire quanto incideranno nella mia carriera!”, aveva aggiunto.

