ROMA — Da precaria ha contribuito a isolare il coronavirus, ora Francesca Colavita è stata assunta dall’ospedale Spallanzani di Roma.Un posto fisso all’Istituto nazionale per le malattie infettive. L’azienda sanitaria regionale del Molise ha concesso il nulla osta alla richiesta di assunzione presentata dallo Spallanzani per un posto da dirigente biologo della disciplina di microbiologia e virologia. In graduatoria la ricercatrice trentenne di Campobasso era al 17esimo posto.

L’ospedale Spallanzani precisa che la richiesta di assunzione della dottoressa Colavita era stata inviata alla regione Molise lo scorso 8 novembre, molto prima che scoppiasse l’epidemia del coronavirus. Ma ora ne festeggia l’assunzione «in considerazione della vocazione per la ricerca piuttosto che per l’assistenza, nonché per la lodevole attività professionale che ha assicurato nell’ambito dell’emergenza sanitaria attuale». Una notizia che la giovane ricercatrice precaria aspettava da tempo e che è arrivata mentre si trova lontana dal suo laboratorio, a Londra per un congresso.

Dottoressa Colavita una bella notizia per lei: è stata assunta.

«So che hanno chiesto il via libera e che è stato concesso, ma non ho firmato nulla perché il contratto non è pronto. Ma possiamo dire che è ufficiale».

È contenta?

«E certo. Questa cosa l’aspettavo da un po’, sono molto contenta più che altro perché ora posso lavorare in modo tranquillo. Continuare a fare quello amo e che ho sempre fatto in questi sei anni. E quindi sì, sono davvero molto contenta».

Chi vuole ringraziare?

«Ringrazio davvero tutti i miei colleghi per il supporto. Ringrazio il direttore scientifico, il direttore generale, la dottoressa Capobianchi, il dottor Vicaro, la dottoressa Castilletti. Vorrei ringraziarli non solo per l’aiuto ma anche per le opportunità che mi hanno dato in questi anni. Con loro sono cresciuta tanto e ora finalmente posso fare quello che amo».

La notorietà arrivata con le sue ricerche sul coronavirus è stata importante per l’assunzione?

«Forse sì. Forse il risultato che abbiamo ottenuto — che il mio laboratorio ha ottenuto — isolando il virus ha dato una spinta in più a un processo già iniziato.

Sta ancora lavorando sul coronavirus?

«Si, certo. Stiamo lavorando sul virus ma adesso il lavoro diventerà più intenso perché oltre alla diagnostica ci sarà anche l’attività di ricerca. In realtà io ora sono lontana, mi trovo a Londra per un congresso per un progetto di ricerca precedente ma il laboratorio di virologia dell’Istituto Spallanzani sta lavorando tanto».

Al suo rientro a Roma la dottoressa Colavita troverà un contratto da firmare e un posto fisso nel team tutto al femminile che è riuscito in tempo record a isolare il virus di Wuhan.