Francesca Cipriani ha un debole per Matteo Salvini (lo so, nessuno è perfetto) e dopo aver dichiarato nel salotto di Barbara d’Urso di essersi scambiata con lui dei messaggi privati, nella trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora ha svelato anche il contenuto di questi messaggi.

Discussioni su economia? Finanza? Immigrazione? Lavoro? No: onomatopee.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi (che giovedì 31 gennaio sbarcherà di nuovo in Honduras insieme al Divino Otelma) ha infatti confessato di essersi scambiata degli ‘gnam gnam’ con il Ministro dell’Interno.

“Matteo Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Parliamo di cibo, lui è di buona forchetta, come me. Quando lui posta alcune foto, con babà, tiramisù, pizza io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano. Non l’ho mai visto dal vivo, ma lo stimo e mi piacerebbe conoscerlo. È un uomo con gli attributi, è affascinante sicuramente, ha una personalità vera. Potrebbe essere un compagno di forchetta, perché no?”.