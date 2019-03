Francesca Cipriani, ieri è stata ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L’ex naufraga ha promesso che se la Lega supererà il 40% alle prossime europee farà uno striptease in Piazza Duomo a Milano. La Cipriani ha anche espresso la sua opinione sull’Euro.

“Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno striptease a Piazza del Duomo a Milano. […] Io in politica nella Lega? Potrei esser Supercipri, la paladina che cambierà il mondo, come il mio personaggio di Colorado. […] L’Euro? Non ci ha portato bene, l’Euro ha rovinato tutti gli italiani”.

Mi auguro vivamente che ci stia trollando tutti.

Non è la prima volta che Francesca Cipriani parla della Lega e di Matteo Salvini…

“Matteo Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Parliamo di cibo, lui è di buona forchetta, come me. Quando lui posta alcune foto, con babà, tiramisù, pizza io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano. Non l’ho mai visto dal vivo, ma lo stimo e mi piacerebbe conoscerlo. È un uomo con gli attributi, è affascinante sicuramente, ha una personalità vera. Potrebbe essere un compagno di forchetta, perché no?”.

Vedrai appena scopre il fuoco. — TRUMPO (@iltrumpo) 23 gennaio 2019

Francesca Cipriani dopo il due di picche di Walter Nudo: “MI RISPONDE SALVINI SU INSTAGRAM E NON MI RISPONDE WALTER MA SCHERZIAMO?????” AHAHAHA CIPRY TI AMO #Pomeriggio5 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) 10 gennaio 2019