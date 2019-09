Francesca Cipriani ha sempre detto di apprezzare Matteo Salvini e l’ha ribadito in una recente intervista rilasciata nel programma Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. L’ex naufraga si è scagliata contro il nuovo governo giallo rosso ed ha consigliato al food blogger (e anche dj del Papete) di fare una rivoluzione per tornare al potere.

“Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più. Tasse sulle merendine? No, assolutamente, no. Io mangio tante merendine e dico assolutamente no: le merendine sono il profumo della vita. Il mio mito Salvini? Deve tornare, sicuramente, altrimenti l’Italia farà una brutta fine. Si deve imporre. Ci vorrebbe una rivoluzione, le persone dovrebbero scendere in piazza, e io sono pronta a farlo”.

Una rivoluzione, sì, la rivoluzione delle merendine per far tornare al governo il Nutellone…



Ok, ci sta trollando tutti, è palese, è solo la versione più originale della Principessa Nella.



“Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno striptease a Piazza del Duomo a Milano. […] Io in politica nella Lega? Potrei esser Supercipri, la paladina che cambierà il mondo, come il mio personaggio di Colorado. […] L’Euro? Non ci ha portato bene, l’Euro ha rovinato tutti gli italiani”.

“Matteo Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Parliamo di cibo, lui è di buona forchetta, come me. Quando lui posta alcune foto, con babà, tiramisù, pizza io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano. Non l’ho mai visto dal vivo, ma lo stimo e mi piacerebbe conoscerlo. È un uomo con gli attributi, è affascinante sicuramente, ha una personalità vera. Potrebbe essere un compagno di forchetta, perché no?”.